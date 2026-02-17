Фото - © Управление культуры туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа

сегодня в 19:30

В Дмитровском кремле прошел концерт классической музыки для жителей и гостей округа

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 15 февраля состоялся концерт «Зимняя встреча» с участием лауреата международных конкурсов Анастасии Владимировой, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Концерт «Зимняя встреча» прошел в Музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 15 февраля. В программе прозвучали произведения на зимнюю тематику, а также композиции, наполненные глубокими эмоциями. Гости услышали песню Снегурочки, молитву Тамары и популярные советские мелодии о зиме.

Анастасия Владимирова выступила вместе с пианисткой Викторией Ефимовой и музыкальным объединением «Скрипка Страдивари» под руководством Ольги Никитиной.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил, что музей-заповедник является важным культурным центром, где регулярно проходят концерты, выставки и образовательные программы для жителей и гостей округа.

Организаторы подчеркнули, что концерт стал настоящим подарком для всех любителей классической музыки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.