В Дмитровском кремле откроется новая выставка «Форма цвета»

27 ноября в музейно-выставочном комплексе Дмитровский кремль состоится открытие выставки «Форма цвета». Это совместный проект художницы Анны Березовской и мастера деревянной скульптуры Дмитрия Воронина, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят 26 картин в стиле «поэтического реализма» от Анны Березовской, где обычные бытовые предметы отражают ее взгляды, мысли, ценности и являются ключом к пониманию мира автора. Экспозиция Анны рассказывает о праздниках и чудесах.

Вторая часть выставки — это скульптуры Дмитрия Воронина, выполненные в технике маркетри и инкрустированные металлическими элементами. В экспозиции 50 произведений, выполненных из дерева в жанре анималистки. Автор называет свою технику «лоскуточной», так как использует в единой работе разноцветный шпон и древесину различных пород дерева. Индивидуальный стиль художника основывается во многом на традициях народного и наивного искусства.

Выставка будет работать до 31 января 2026 года.

Подробная информация на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».

