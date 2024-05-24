В Дмитрове завершился II этап проекта «Классика: история и современность»

В зрительном зале Центрального Дворца культуры «Созвездие» состоялся музыкальный спектакль, в главной роли которого выступил заслуженный артист России Владислав Демченко, сообщается на сайте администрации Дмитровского горокруга.

Музыкальный спектакль «Жизнь как сон» — это рассказ немолодого музыканта о своих чувствах, об одиночестве и надежде. Режиссер-постановщик — Лейла Абу-аль-Кишек, ученица Римаса Туминаса, поставившая в театре Вахтангова «Фрида. Жизнь в цвете», «Обещанье на рассвете», «Нижинский. Гениальный идиот» и «Феллини. 8 ½».

С приветственным словом к гостям обратились начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью Дмитровского округа Виктор Михайлов и президент центра кинофестивалей и международных программ, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Татьяна Шумова.

«Благодарю всех организаторов проекта «Классика: история и современность» за добрую традицию проводить один из этапов в Дмитрове. Это прекрасный подарок нашим любителям театра. Будем рады встретиться снова!» — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Игра актеров, музыка и декорации оставили положительные впечатления у каждого зрителя.

Организаторами проекта являются: министерство культуры Российской Федерации, центр кинофестивалей и международных программ при поддержке администрации Дмитровского округа и компания «КиноФокус». Мероприятия проекта проходят на знаковых площадках регионов, и в них принимают участие как молодые, так и заслуженные артисты Российской Федерации, лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

В этом году проект запланирован к проведению в шесть этапов: в Псковской, Московской, Калининградской, Тульской областях и Республике Марий Эл. По традиции заключительный гала-концерт участников проекта пройдет в декабре в Москве на одной из центральных культурных площадок города. Программа этого года будет дополнена интерактивными спектаклями для детей, специально подготовленными креативной командой проекта.

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