В Дмитрове успешно функционирует молодежный центр

Сейчас в его состав входят молодежные центры «КвАРТал», «Семеновский», «Родники», «Клуб юных моряков им. Сафонова (КЮМ)», «Внуковский» и «ХА-ХА Лига КВН», которые находятся в разных частях округа. Каждый из них работает в своем направлении.

Недавно в «КвАРТале» прошла увлекательная игра «Угадай друга!». Она состоялась в рамках еженедельного «Квартал-шоу». Это идеальная игра-викторина для того, чтобы понять, насколько хорошо вы знаете своих друзей, а они — вас.

Участникам игры необходимо было по небольшим описаниям или фактам из жизни угадать того, о ком из присутствующих идет речь. В каждом раунде одному из игроков был лично адресован вопрос. Его задача — выбрать из предложенных вариантов наиболее подходящий.

Игра прошла захватывающе интересно. Все участники получили колоссальное удовольствие и по окончании сказали, что было очень весело вспоминать забавные случаи из жизни друг друга. И, конечно же, это был отличный способ познакомиться ее ближе.

«КвАРТал» находится по адресу: Дмитров, ул. Большевистская, д. 20, второй внешний подъезд.

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