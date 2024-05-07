В Дмитрове стартовала выставка «Археологические открытия Подмосковья»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» состоялась презентация выставки «Археологические открытия Подмосковья», приуроченной к 870-летию основания города Дмитрова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка подготовлена институтом археологии РАН совместно с музеем-заповедником «Дмитровский кремль». В экспозиции представлены наиболее яркие находки, обнаруженные в результате спасательных археологических исследований последних лет, проведенных на территории Дмитровского городища, Троице-Сергиевой лавры и города Вереи во время хозяйственных и строительных работ, реконструкции инженерных сетей, работ по благоустройству общественных территорий и организации пешеходных зон.

Посетители выставки увидят предметы, относящиеся к раннему периоду существования Дмитрова: железные ножи и наконечники стрел, стеклянные и сердоликовые бусины, нательные крестики, костяной кочедык для плетения лаптей и керамический сосуд XII–XIII вв. Обращает на себя внимание резная костяная пряжка с фигурой дракона XII в. Находки, относящиеся к периоду удельного княжества XIV–XVI вв.: поясные пряжки, серебряные и медные монеты, ювелирные инструменты, а также уникальный кожаный кошелек с медной застежкой XVI в. Часть артефактов найдены при раскопках на Дмитровском городище в 2022–2023 гг.

Особое внимание уделено предметам-свидетелям духовной жизни насельников Троице-Сергиевой лавры: нательные кресты, иконки, книжные застежки. Среди них особо выделяется находка, относящаяся к концу XV в. — металлическая матрица для тиснения на коже, которую использовали в составе набора для нанесения рельефных изображений двунадесятых праздников и их названий на параманы — элементы облачений инока, а также монашеские пояса.

Самый ранний представленный на выставке предмет, относящийся ко времени строительства верейской крепости, — деньга, отчеканенная при великом князе Василии I (1390–1400 гг.). К редким находкам относятся стеклянная гемма с изображением Георгия со змием XVIII в. и поясная пряжка XVI–XVII вв. с изображением символа «Зверь лютый» и надписью.

На выставке демонстрируются художественные фотографии уникальных находок, выполненные Андреем Бронниковым. Его работы отличает особый взгляд на объекты съемки. Он снимает артефакты в режиме макросъемки, что позволяет зрителю увидеть совсем неприметные детали и объекты.

Вход свободный (6+). Выставка продлится до 27 октября. Посмотреть экспозицию можно по адресу: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17.

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