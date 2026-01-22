В Дмитрове провели мероприятие к юбилею Салтыкова‑Щедрина

В Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке (ДЦМБ) состоялся ретро‑час «Салтыков‑Щедрин: взгляд с экрана». Мероприятие прошло в рамках лингвистического чемпионата «Сила Слова», посвященного 200‑летию Михаила Евграфовича Салтыкова‑Щедрина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостям представили обзор литературных произведений писателя и их экранизаций. Участники познакомились с наиболее значимыми кино‑ и телеверсиями текстов Салтыкова‑Щедрина, а также обсудили, как визуальные средства помогают передать:

— сатирическую остроту оригинала; — социальную проблематику произведений.

С лекцией перед собравшимися выступила Татьяна Мамедова — краевед и историк. В своем выступлении она:

— проследила основные вехи жизненного пути М. Е. Салтыкова‑Щедрина; — охарактеризовала ключевые темы и художественные приемы его творчества; — поделилась редкими архивными сведениями; — рассказала о малоизвестных эпизодах из биографии писателя.

Одна из участниц мероприятия поделилась впечатлениями: «Сегодня во второй раз побывала на ретро‑часе. Это было по‑настоящему увлекательно. Время пролетело незаметно — мероприятие получилось и умным, и увлекательным. Чувствуется, что организаторы вложили душу. Спасибо за праздник литературы и истории!».

Интересный факт: творчество Салтыкова‑Щедрина остается поразительно актуальным. Писателя называют «генералом сатиры» и «прокурором русской общественной жизни» — за остроумное, беспощадное и прозорливое изображение пороков общества, бюрократии и власти.

«Призываю жителей и гостей округа активнее участвовать в культурных мероприятиях нашей библиотеки. Они всегда интересны и познавательны. Именно так мы сохраняем живую нить традиций и передаем ценности русской словесности новым поколениям», — сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.