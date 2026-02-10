сегодня в 17:48

В Дмитрове прошел четвертый воздухоплавательный фестиваль «Фестиваль сердец»

Четвертый воздухоплавательный фестиваль «Фестиваль сердец» состоялся в Дмитрове, где в массовом запуске приняли участие 28 аэростатов из разных регионов России и Беларуси, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В Дмитрове прошел четвертый воздухоплавательный фестиваль «Фестиваль сердец». В мероприятии приняли участие 28 аэростатов, которыми управляли пилоты из Дмитрова, Москвы, Московской области, Тулы, Переславля-Залесского, Великого Новгорода и Минска.

Ключевым событием фестиваля стал массовый запуск гигантских тепловых аэростатов. В небо поднялись 13 шаров в форме сердца, среди которых выделялся аэростат с надписью «Я люблю тебя». К ним присоединились десять классических круглых аэростатов.

Впервые гости фестиваля могли совершить привязной полет на трех аэростатах, работавших в режиме аэролифта. Обладатели сертификатов совершили полноценный полет на шарах-сердцах. На земле для гостей были организованы фотозона, праздничные валентинки, воздушные шарики в виде сердец, а также точки с горячим пловом, глинтвейном и сувенирные лавки.

В рамках фестиваля прошел турнир пилотов, которые бросали маркеры в центр мишени с большого сугроба. Президент федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло протестировал самый маленький аэростат России, новый в семействе шаров ФВР.

Организаторами фестиваля выступили воздухоплавательные клубы «Аэровальс» и «Аэронавт», региональное отделение Федерации воздухоплавательного спорта России Московской области при поддержке администрации Дмитровского муниципального округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.