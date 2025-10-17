В Дмитрове пройдет фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи»

25 октября в Дмитрове пройдет ежегодный VII Областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи». Фестиваль-конкурс соберет более 1000 участников из 27 муниципальных образований Московской области, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В конкурсной программе примут участие 45 хореографических коллективов, которые представят 75 постановок.

Конкурсантов будут оценивать по номинациям:

«Сценический русский народный танец», где покажут хореографические постановки, основанные на сценической обработке русского танцевального фольклора;

«Танцы народов мира» основана на традиционных танцевальных культурах народов зарубежных стран;

«Стилизованный русский народный танец» представит современное воплощение народного танца на сцене.

Выступления участников будут оценивать признанные эксперты в области хореографии, председатель жюри — доцент кафедры народного танца Московского Государственного института культуры и кафедры искусства хореографа Института славянской культуры РГУ им. А. Н. Косыгина Евгений Александрович Кузнецов.

В программе фестиваля-конкурса проведение круглого стола для руководителей коллективов с участием членов жюри, где будут обсуждаться вопросы развития народного танца и обмена опытом.

Начало в 10:00.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, д. 64, ЦДК «Созвездие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.