В Дмитрове открылась выставка «Зима. Счастье. Новый год!»

Сегодня в музее-заповеднике «Дмитровский кремль», Дмитровский м. о., начинает работу новая выставка «Зима. Счастье. Новый год!», посвященная самому долгожданному празднику — Новому году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке посетители увидят редкие предметы из фондов музея‑заповедника «Дмитровский кремль», многие из которых экспонируются впервые, фотографии дмитровского универмага с новогодними товарами, «детский уголок» с играми, игрушками, книгами и самодельными гирляндами, также состоится демонстрация диафильмов. Кроме этого, будет представлен целый сектор экспозиции, посвященный праздничному столу и традиционным блюдам.

Гости выставки окунутся в атмосферу праздника и проследят, как менялись традиции празднования Нового года от эпохи Петра 1, «родоначальника» праздника, до наших дней, увидят новогодние игрушки, открытки и сувениры XIX века. В экспозиции представлены раритетные новогодние маски из коллекции Г. И. Романова и многое другое.

Выставка будет работать до 15 февраля 2026 года. 6+

Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.