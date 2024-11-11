В Дмитрове открылась выставка работ «Созвездие талантов»

В филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие» Дмитровского городского округа состоялось открытие выставки работ студии «Талант» — «Созвездие талантов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гостями вернисажа стали артисты, чьи работы представлены на выставке, друзья и родственники юных художников, посетители филиала «ДЗФС». Выставку открыла Светлана Николаевна Иванова — руководитель студии «Талант», член Евразийского союза художников, победитель и лауреат международных выставок.

Также прошла экскурсия по выставке, где рассказали о каждом произведении чуть подробнее. Продолжением мероприятия для гостей стал необычный мастер-класс по живописи.

«В студии занимаются дети и взрослые, которые пришли учиться рисовать с нуля. Ученики учатся графике и живописи, рисуя гуашью, маслом пейзажи, натюрморты, растения, животный мир, вкладывая всю душу в свои работы, и делятся этим с вами. Приглашаем посетить выставку!» — рассказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Выставка работает ежедневно в выставочном зале и продлится до 7 декабря, вход свободный. 0+

Адрес проведения выставки: Филиал «ДЗФС» ЦДК «Созвездие», Дмитров, Профессиональная, 92

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