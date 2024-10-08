В Дмитрове открылась выставка местных художников «Город вдохновения»

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Город вдохновения». Ее авторы — дмитровские известные художники, многие из которых являются членами Дмитровского отделения союза художников Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены работы, вдохновленные богатым наследием природы и архитектуры Дмитрова. Посетители смогут увидеть разнообразные иконы, портреты, пейзажи и натюрморты. Работы выполнены в различных художественных стилях и жанрах, что позволяет каждому произведению передать атмосферу и дух родного города. Выставка позволит погрузиться в гармоничное сочетание природы и архитектуры Дмитрова, через призму творческого восприятия художников.

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения являются объектом культурного наследия России. На территории кремля работает музей-заповедник «Дмитровский кремль», располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка завершится 27 октября 2024 года. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья. 6+

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