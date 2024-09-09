В Дмитрове открылась выставка художницы и члена союза писателей России

Ее путь в мир искусства начался в детстве, когда она с увлечением рисовала и участвовала в создании стенгазет в школе. Учеба на факультете педагогики и методики начального образования в Чите позволила ей развить свои навыки и страсть к творчеству. С 2017 года Ольга полностью погрузилась в живопись, осваивая различные техники, особенно акварель и масло.

Каждая работа Ольги — это не просто изображение, это целая история, которую она рассказывает на холсте. Ее иллюстрации книг отражают внутренний мир художницы.

Выставка «Акварельные мелодии» стала настоящим культурным событием и привлекла множество почитателей таланта Ольги. Она поделилась своими секретами создания акварельных работ на мастер-классе.

Исполнительные члены творческой группы «Содружество», куда с 2024 года входит и Ольга Левонович, пришли поддержать ее в этот знаменательный день.

Выставка будет открыта до конца октября.

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