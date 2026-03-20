В Дмитрове открыилась выставка «Весенние разговоры»

Выставка «Весенние разговоры» открылась в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Подмосковье и будет работать до 29 марта. В экспозиции представлены работы преподавателей Московского губернского колледжа искусств Екатерины Графовой и Ксении Абрамюк, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозиция знакомит посетителей с творчеством двух художников, работающих в разных техниках и направлениях. Проект объединяет произведения, посвященные природе, смене времен года и эмоциональным состояниям, которые ассоциируются с весной. Название «Весенние разговоры» отражает диалог авторов со зрителем через цвет, форму и образ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.