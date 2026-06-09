В Дмитрове откроют выставку к 50-летию творчества Чупрова

Персональная выставка Бориса Чупрова откроется 11 июня в музее-заповеднике «Дмитровский кремль» в Дмитровском округе. Экспозицию приурочили к 50-летию творческой деятельности заслуженного художника России, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции «50 лет творчества» представлена часть работ члена-корреспондента Российской академии художеств Бориса Чупрова. Проект позволяет проследить основные этапы его творческого пути. Значительное место в работах мастера занимает тема войны.

Наибольшую известность художнику принесла диорама, посвященная событиям Великой Отечественной войны, а также полотно «Битва на Перемиловской высоте». Эту работу можно увидеть в зале «Дмитровский край в годы ВОВ» музея-заповедника «Дмитровский кремль».

Чупров сочетает монументальную и станковую живопись, работает в жанрах портрета, пейзажа, сюжетной композиции и графики. Его произведения представлены в росписи интерьеров гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве, храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Жестылево Дмитровского района и культурных центрах. Работы художника хранятся в Центральном музее Великой Отечественной войны, музее-заповеднике «Дмитровский кремль», а также в галереях и частных коллекциях Германии, Франции и Болгарии.

Выставка будет работать до 26 июля. Возрастное ограничение — 0+.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.