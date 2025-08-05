В Чкаловске торжественно представили арт-объекты, вдохновленные Конюховым

4 августа в Чкаловске были открыты арт-объекты совместно с всемирно известным российским путешественником Федором Конюховым. После торжественного мероприятия замминистра туризма и промыслов Наталья Гвилия вручила Конюхову знак «Почетный гость Нижегородской области» за большой вклад в сохранение российских ценностей и укрепление межкультурных связей, сообщает ИА «Время Н» .

Министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что открытие таких уникальных арт-объектов стало для города значимым культурным событием. По его мнению, достижения путешественника являются гордостью для всей страны, а известны они далеко за пределами России. Так, образ Конюхова стал символом силы духа, стремления к познанию мира и преодолению любых жизненных трудностей.

Также утром состоялось открытие мурала на стене детского сада «Сказка», посвященного путешествиям Конюхова. Изображение подготовили художники из нижегородской мастерской «Стенка НН». После на территории гостиницы «Авиатор» торжественно представили стелу «Альбатрос», которая является уменьшенной версией стелы на мысе Горн. Данная композиция является знаком для мореплавателей и символом путешествий и преодолений. Идея создания такой стелы принадлежит Федору. Более того, путешественник принимал участие и в закладке Аллеи полярников, где в посадке к нему на помощь были приглашены воспитанники детсада «Ягодка» и чкаловские активисты «Движения первых».

«Для Чкаловска большая честь встречать знаменитого путешественника Федора Конюхова. Благодаря ему на нашей земле возникают арт-объекты, связанные с его рекордами, путешествиями и творчеством, а значит, чкаловцы и гости города могут прикоснуться к истории человека-легенды», — добавила глава местного самоуправления городского округа город Чкаловск Любовь Владимирова.