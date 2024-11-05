В честь 84-летия Суриковой «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет киномарафон

Марафон начнется с комедии «Суета сует», первого крупного фильма Суриковой, который покажут в 8:55. Премьера состоялась в октябре 1979 года, главные роли исполнили Галина Польских и Фрунзик Мкртчян.

В 10:30 зрители увидят вестерн «Человек с бульвара Капуцинов», в котором снялись Андрей Миронов и Олег Табаков. Этот фильм, по сценарию Эдуарда Акопова, многие режиссеры считали сложным для реализации, но Сурикова приняла вызов, в итоге лента собрала более 50 миллионов зрителей.

В 12:20 будет показана детективная комедия «Ищите женщину», основанная на пьесе Робера Тома. Марафон завершится мелодрамой «Дети понедельника» с Игорем Скляром и Ириной Розановой в главных ролях, показ начнется в 15:05.