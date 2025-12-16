В Черноголовке пройдет фестиваль «Город мастеров»

Новогодний фестиваль творчества и декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» снова ждет гостей в Черноголовке. Он пройдет в привычном и уютном месте для горожан — в Доме ученых по адресу: Институтский проспект, д. 7, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль «Город мастеров», уже ставший визитной карточкой предновогодней Черноголовки, проводится уже более 10 лет подряд и каждый раз собирает множество горожан.

На фестивале можно будет:

Приобрести подарки. Местные мастера и умельцы из Черноголовки и других городов Подмосковья привезут свои работы: украшения, вязаные вещи, домашний декор, натуральное мыло, свечи и новогодние игрушки. Все — ручной работы, с душой.

Сделать сувенир своими руками. В «Мастерской Деда Мороза» и дети, и взрослые смогут смастерить замечательные новогодние сувениры и подарки своими руками.

Проверить себя на викторине. Черноголовская библиотека проведет викторину по русскому фольклору «Славянские мифы». Победителей ждут приятные призы.

Обменяться материалами для творчества. Если дома залежались нитки, лоскуты, бисер или другой рукодельный «запас», можно его принести на акцию «Творческие закрома». Можно будет обменяться с другими участниками и найти что-то новое для своих проектов.

Послушать концерт и поучаствовать в розыгрышах. В программе запланированы выступления местных творческих коллективов. И, конечно, к нам в гости придет Дед мороз.

Фестиваль будет проходить два дня:

27 декабря 11:00–19:00;

28 декабря 10:00–18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.