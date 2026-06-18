В Чехове стартовал марафон в поддержку донорства

Благотворительный марафон «Не уставайте делать добро!» открылся 18 июня в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в округе Чехов. Акция проходит совместно с фондом «Подари жизнь», посвящена донорству и продлится до 18 июля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Марафон приурочили ко Дню памяти Антона Чехова. В этом году его главной темой стало донорство. Все средства, собранные с 18 июня по 18 июля, направят на покупку наборов магистралей для процедуры деплеции клеток перед пересадкой костного мозга. Такая очистка трансплантата снижает риск иммунного конфликта и помогает детям быстрее восстановиться после операции.

Генеральный директор музея-заповедника А.П. Чехова «Мелихово» Анастасия Журавлева подчеркнула, что проект ежегодно объединяет все больше неравнодушных людей.

«Можно рассуждать о том, кто кому что должен, а можно помочь не потерять время, поддержать и ускорить внедрение конкретных технологий», — отметила Журавлева.

Она добавила, что благотворительность становится для многих «потребностью души» и требует постоянного внимания.

Директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова напомнила, что Чехов был не только писателем, но и врачом, который помогал людям на практике.

«Для наших подопечных донорская кровь часто означает возможность продолжать лечение, а иногда — просто жить», — рассказала Шергова.

В рамках марафона запланированы просветительские публикации о донорстве, благотворительные экскурсии для подопечных и врачей фонда, а также онлайн-марафон с участием артистов и деятелей культуры. Финальное мероприятие пройдет 18 июля в Мелихове: гостей ждут тематические экскурсии, паблик-ток с врачами и донорами, мастер-классы, концерт и офлайн-читка произведений Чехова.

Фонд «Подари жизнь» в 2026 году отмечает 20-летие. За это время помощь получили почти 100 тыс. детей и молодых взрослых с онкологическими и тяжелыми гематологическими заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.