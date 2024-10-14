В Чехове прошла акция «Опасное погружение»

В Чехове в Доме культуры «Русь» прошла акция «Опасное погружение», посвященная здоровому образу жизни и профилактике наркомании и табакокурения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие направлено на повышение осведомленности молодежи о вреде наркотических веществ и формирование негативного отношения к их употреблению.

В рамках акции был показан фильм о наркотиках, который собрал полный зал зрителей. Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о разрушительном влиянии наркотиков на жизнь молодых людей. Он призван напомнить зрителям о том, что наркотические вещества вызывают зависимость и могут привести к серьезным последствиям для здоровья и жизни.

Такие мероприятия помогают повысить осведомленность молодежи о проблеме наркомании и табакокурения, а также формируют негативное отношение к употреблению наркотических веществ. Профилактика наркомании является важной задачей для общества, так как она помогает сохранить здоровье и жизнь молодых людей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.