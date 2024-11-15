В Чехове пройдет концерт «Вечно в движении» ансамбля камерной музыки 17 ноября

17 ноября в 14:00 в культурно-творческой дирекции г. о. Чехов состоится захватывающий концерт ансамбля камерной музыки «Арт-классик» под названием «Вечно в движении», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе концерта вниманию зрителей будут представлены известные произведения классических композиторов, а также современные музыкальные интерпретации. Особое внимание уделят участникам — талантливым музыкантам, среди которых заслуженные исполнители Елена Короткова, Елизавета Кравцова и Елена Каменская.

Возрастное ограничение: 6+. Билеты можно приобрести по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

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