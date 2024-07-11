В Чехове отреставрируют флигель-кухню усадьбы писателя

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Главное управление культурного наследия Московской области одобрило проектную документацию для реставрации флигеля-кухни усадьбы писателя Антона Чехова в селе Мелихово. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Флигель-кухня, построенный в 1893 году, является важной частью исторического комплекса усадьбы. В 1920-е годы постройку разделили на два здания и перевезли. Одно из них удалось выкупить и вернуть обратно в усадьбу Чехова в 1958 году.

Благодаря свидетельству местного старожила, который указал место, где здания располагались, специалисты провели раскопки и снова переместили фундаменты на историческое место. Вторую часть флигеля нашли позднее, но она оказалась в аварийном состоянии. В 1970-е годы ее воссоздали.

Реставрация флигеля-кухни позволит восстановить исторический облик усадьбы Чехова и создать дополнительное пространство для музейных экспозиций и культурных мероприятий.

Реставрационные работы начнутся в ближайшее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.