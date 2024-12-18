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В Чехове открылась библиотека после модернизации

В центральной библиотеке Чехова провели капитальный ремонт в рамках региональной программы по созданию модельных библиотек. Здесь обновили около 350 квадратных метров пространства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чехов стал одним из пяти пилотных городов Подмосковья, где теперь функционирует модернизированное учреждение с комфортными условиями для обучения и культурных мероприятий, а также с современными технологиями.

Концепция дизайна основана на культурном коде округа, который связан с писателем Антоном Павловичем Чеховым и Чеховским полиграфическим комбинатом.

Торжественное открытие прошло совместно с заместителем главы округа Ольгой Щукиной, заместителем благочинного Чеховского церковного округа иереем Дионисием Пугачевым и директором Московской губернской универсальной библиотеки Еленой Замышляйченко.

Гости посетили экскурсию по залам, увидели интерактивное оборудование и VR-комплекты, а также узнали о новых возможностях библиотеки.

В праздничной программе также приняли участие 6-летняя София Ткаченко, местное отделение партии «Единая Россия», Чеховский городской театр, Чеховская детская школа искусств, Дом культуры «Энергия», парк «Дикие белки» и представитель делового клуба «ВозМОЖНОсти» Алена Киселева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.