В Чехове откроется библиотека нового поколения

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В Чехове до конца года появится модельная библиотека. В рамках федеральной программы в Подмосковье открыты уже 18 таких библиотек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первых посетителей такое модернизированное учреждение культуры примет уже в декабре. Основой концепции для дизайна стал локальный культурный код.

На сегодняшний день полностью проведены демонтажные работы и вышли на финишную прямую общестроительные. Также завершено устройство потолков, обрели новые цвета стены, возведены комнаты виртуальной реальности, заменены стекла в панорамных окнах, которые теперь имеют защиту от ультрафиолета. Уделено внимание и доступной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.