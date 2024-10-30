В Быково освятили главный купол и крест церкви Владимирской иконы Божией Матери

Во Владимирском храме села Быково Московской области прошло торжественное освящение нового главного купола и креста церкви Владимирской иконы Божией Матери, сообщили в пресс-службе Раменского горокруга.

Молебен совершили благочинный Раменско-Жуковского благочиния иерей Дмитрий и настоятель Владимирского храма в селе Быково иерей Иоасаф.

Иоасаф считает это событие историческим, ведь только сейчас можно говорить о том, что удалось восстановить всю красоту этого храма, а установка купола является одним из важнейших событий в истории и современном облике этого места.

В ноябре также будут проводиться работы по освящению и установке новых шпилей, а весной в храме Владимирской иконы Божией Матери в Быково завершатся все работы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.