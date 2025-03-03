В Бронницах состоится концерт в честь международного женского дня 7 марта

7 марта в 16:00 в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоится праздничный концерт, посвященный международному женскому дню. Бронничан и гостей города приглашают на незабываемый вечер музыки и творчества, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сцене выступят талантливые артисты и коллективы городского округа Бронницы, которые подарят зрителям яркие эмоции и музыку, согревающую душу.

Особым событием станет выступление приглашенного гостя — джазового вокалиста, композитора Валентина Лакодина. Лауреат многочисленных международных и всероссийских вокальных конкурсов «Голос Петроджаза», «Ты — звезда», участник телевизионного проекта «Голос» и солист Ступинской филармонии, Валентин удивит своим неповторимым талантом и харизмой.

Мероприятие состоится по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 61. Вход свободный (0+).

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