В Бронницах отметят Масленицу 2 марта

В последний день масленичной неделе в Бронницах состоится праздник «Солнечная Масленица». Все желающие смогут насладиться веселыми конкурсами, играми, плясками и, конечно же, традиционными блинами, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для бронничан подготовили множество сюрпризов: песни, танцы и уютные встречи с друзьями.

Мероприятие будет проходить у детского парка «Ракушка». С 12:00 до 14:30 состоятся: масленичные забавы, конкурсы и игры для всей семьи; концертная программа, где выступят талантливые исполнители и зажгут настоящие народные ритмы; мастер-класс по изготовлению блинов, на котором вы узнаете секреты тонкого и воздушного блинного теста, освоите различные техники жарки. Также в течении всего мероприятия будет работать чайная станция.

В 14:30 состоится сжигание чучела Масленицы, которое станет ярким завершением недельных гуляний.

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