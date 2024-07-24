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В Бронницах открылся «Музей для малышей»

В Бронницах состоится первое занятие для самых маленьких посетителей «Музей для малышей». Первое занятие состоится 27 июля в 11:00, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Музей для малышей» — это развивающие занятия, которые проводятся в игровой форме.

Первое занятие состоится 27 июля в 11:00.

В программе: развитие речи, внимания, памяти, мышления; сенсорное развитие; музыкальное и эстетическое развитие.

Возраст: от 2 до 4 лет. Телефон для записи и справок: 8 (985) 421-67-71.

Музей находится по адресу: Бронницы, ул. Советская, д. 71, «Музей истории города Бронницы» (2 этаж).

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