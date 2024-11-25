В Бронницах 6 декабря состоится фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер»

6 декабря в культурно-досуговом центре «Бронницы» состоится фестиваль эстрадной песни «Ретро-шлягер». Жителей и гостей Бронниц сотрудники центра приглашают окунуться в атмосферу 70-80-х годов вместе с замечательными хитами маэстро Вячеслава Добрынина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Организаторы посвятили мероприятие огромному песенному богатству лауреата и обладателя множества премий и званий, одного из самых ярких звезд отечественной эстрады.

Несмотря на минувшие десятилетия, лучшие творения Вячеслава Григорьевича, как и прежде, неизменно звучат во многих столичных и провинциальных концертных залах, собирая тысячи и тысячи благодарных зрителей.

«И в нашем городе песни Добрынина по-прежнему в чести и на слуху у подавляющего большинства жителей. Все выступления на сцене КДЦ неизменно будут сопровождать эффектные видеокадры на большом экране, которые не только очень выигрышно дополняют звучание любимых народом добрынинских песен, но и создадут соответствующее настроение», — отмечается в материале.

Стоимость билета — 150 рублей, начало в 18:00 по адресу: округ Бронницы, ул. Советская, дом № 61.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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