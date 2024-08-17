В Большом Серпухове покажут спектакль по мотивам песен группы «Король и шут»

В Городском округе Серпухов покажут спектакль по мотивам песен группы «Король и шут», сообщили в местной администрации.

На сцене Большегрызловского Центра детского творчества 31 августа покажут музыкальный спектакль по мотивам песен группы «Король и шут» — «Молния для дурак». По сценарию, в жаркий августовский день Дурак выйдет на поиски своей молнии, наткнётся на тех, кто ищет её уже давно, и на тех, у кого она уже есть. Постановку покажут актеры местной театральной студии «Маска». Начало в 18 часов. Вход свободный и предназначен для зрителей старше 12 лет.

Режиссёр-постановщик — Елизавета Катроша; Хореограф — Ирина Ларина; Куратор по вокальному искусству и актёрскому вокальному голосу ‐ Анастасия Чупурнова; Звукорежиссёр — Андрей Руссков; Художники по костюму — Елена Кузьмина, Мария Ипатова, Елена Наумкина; Художник — Ольга Дивляева; Бутафоры — Мария Ипатова, Дмитрий Катроша, артисты театральной студии «Маска».

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08.12.2023

