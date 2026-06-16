В Богородском округе пройдет турнир по боксу и концерты в парках

Праздничная и спортивная программа пройдет на предстоящей неделе в парках Богородского округа. Жителей ждут танцевальные тренировки, турнир по боксу, концерты, забеги и кинопоказы под открытым небом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во вторник и четверг в 17.00 на сцене Центрального парка состоятся тренировки по спортивно-бальным танцам от любительского объединения «Танцы Голд» (18+).

В пятницу в 17.00 в Центральном парке начнется 33-й открытый турнир по боксу памяти Станислава Сорокина (6+). Перед поединками для гостей подготовят концертную и развлекательную программу (0+).

В субботу день откроют спортивные активности. В 9.00 желающие смогут присоединиться к легкоатлетическому забегу с движением «5 верст» (6+), а в камерном зале в это же время пройдет занятие по нейрофитнесу (18+). В 12.00 детские спортивные, игровые и творческие программы стартуют в парках «Роща» и Центральном, а в 16.00 — в «Липовой аллее» и Глуховском (3+). В 13.00 на сцене Центрального парка выступит эстрадный оркестр «JP big band» под управлением Александра Дубровского (12+). В 21.00 в парках «Липовая аллея», Центральный и Глуховский запланирован кинопоказ под открытым небом при благоприятной погоде (12+).

В воскресенье в Центральном, Глуховском, парке «Роща» и «Липовой аллее» в 12.00 вновь пройдут регулярные игровые, спортивные и творческие программы для детей (3+).

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