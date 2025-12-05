В Богородском округе открылась модельная библиотека

3 декабря в Ногинске, Богородский г.о., состоялось торжественное открытие после модернизации Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина. Это 29 модельная библиотека в регионе. До конца года в Подмосковье откроются еще три модельные библиотеки, а на следующий год запланирована модернизация 8 библиотек. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В результате модернизации полностью реорганизовано пространство библиотеки. Появился кабинет для проведения мастер-классов и групповых занятий с использованием интерактивной панели. Игровая комната сказок оснащена современной техникой. Отдельная зона выделена для проведения мероприятий.

В библиотеке оборудовано сценическое пространство со световым, звуковым и видеооборудованием. Для пользователей библиотеки приобретены моноблоки и организованы места для комфортной работы с личными гаджетами.

Закуплена мебель, техника и оборудование.

В основе дизайн-проекта библиотеки – Культурные коды, связанные с развитием текстильной промышленности и биографиями известных людей. Это Богородско-Глуховская мануфактура, купеческий род Морозовых, архитектор Александр Кузнецов.

В обновленной библиотеке будут функционировать: творческая мастерская молодых поэтов, книжный клуб, кружок любителей рукоделия, литературный детский клуб. Предусмотрены обучающие занятия с использованием интерактивного пола.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.