В Воскресенске прошел второй детский чемпионат по чтению вслух на русском языке

В Воскресенске 6 ноября в отделе краеведения Центральной библиотеки им. И. Гофф состоялся второй детский чемпионат по чтению вслух на русском языке, перелает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнование проходило среди подростков от двенадцати до четырнадцати лет. Артистизм и технику чтения оценивало жюри, в состав которого входили настоящие профессионалы.

В трех раундах юные читчики (так называют в этих чемпионах участников) читали незнакомые тексты «с листа», стараясь проявить артистизм и не потерять технику. Десять отважных ребят проявили мастерское владение чтением, все были настроены только на победу.

В финал вышли четверо талантливых претендентов: Золотова Злата, Астафьев Григорий, Сосунов Александр и Петракова Алена. В отчаянной борьбе диплом чемпиона достался Астафьеву Григорию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия. В частности, регион славится своими изделиями народных промыслов.

«У нас очень богатое культурное наследие — это и Гжель, и Жостово, и завод „Елочка“ в Клину, и Дулевский фарфор, и Вербилки. В общем это все легендарные исторические места, где благодаря художникам, творчеству, вдохновению, русской культуре производились и производятся интересным способом очень интересные изделия», — подчеркнул Воробьев.