В библиотеке Павловского Посада открылась фото выставка «Мгновения из жизни нашего города»

В Центральной библиотеке Павловского Посада открылась выставка фотографий В. Белова и А. Белова «Мгновения из жизни нашего города». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Семейная традиция, начатая отцом, перешла к сыну. Отец работал выходным фотографом в артели, делал снимки производственных процессов. Сын, Александр Белов, с малых лет был знаком с процессом фотосъемки и изготовления фотографии. Еще в 60-е годы им поручили делать обзорные видовые фотографии нашего города: дома и улицы, природа родного края.

Не оставались без внимания и все важные городские события и мероприятия. Все это постепенно складывалось в фотоархив, по которому сегодня можно изучать историю Павловского Посада второй половины XX века, сравнивая ее с днем сегодняшним.

«Сейчас моя цель — показать, что фотография является уникальным средством, с помощью которого можно запечатлеть историю и культуру народов, она является естественным и понятным посредником в общении между людьми», — отметил Александр Белов.

Выставка будет работать до 30 августа. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.