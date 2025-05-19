В библиотеке Одинцова откроется выставка работ народного коллектива «Этюд»

Народный коллектив художников «Этюд» совместно с Библиотекой № 1 города Одинцово готовятся к торжественному открытию выставки «Россия. Родина моя!». Мероприятие состоится в эту пятницу, 23 мая, в 17:00 по адресу — ул. Маршала Бирюзова, 30. Выставка представит работы современных художников, объединенных темой любви к Отечеству. Посетители смогут не только насладиться произведениями искусства, но и лично пообщаться с их авторами, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Открытие выставки станет ярким культурным событием для жителей города Одинцова. Гости вернисажа смогут первыми увидеть экспозицию и пообщаться с авторами в неформальной обстановке. Выставка на площадке Библиотеки № 1 будет доступна для посещения до 14 июня. Организаторы надеются, что экспозиция привлечет внимание широкой аудитории к размышлениям о красоте родного края. Возрастная категория мероприятия 6+.

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