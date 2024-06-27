В библиотеке Мытищ состоялся фольклорный утренник

В рамках проекта «Культура малой Родины» в детской библиотеке МАУК «БИЦ» состоялся фольклорный утренник, который стал ярким событием для всех его участников. Гости из детского сада приняли активное участие в мероприятии, погрузившись в атмосферу народных традиций и обычаев. Об этом сообщает администрация округа.

Фольклор является одним из важнейших элементов культуры, передающим наследие предков и сохраняющим дух народа. Он играет огромную роль в развитии речи детей дошкольного возраста, помогая им учиться свободно выражать свои мысли, чувства и эмоции. В ходе утренника дети исполнили народные песни, танцы, рассказали старинные сказки и загадки, показав свои творческие способности и умение работать в группе.

«Участие в фольклорном утреннике помогло детям раскрыть свой талант, укрепить самооценку, развить общение и слушание других. Они почувствовали себя частичкой народной культуры, узнали о своих корнях и истории своей малой Родины», — сказала член местного политического совета партии «Единая Россия» Анастасия Мартынова.

Мероприятие стало прекрасным праздником, который вдохновил и воодушевил как маленьких артистов, так и их родителей и педагогов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.