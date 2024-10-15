В библиотеке Фрязина продолжаются занятия по оказанию первой помощи

В Центральной библиотеке округа Фрязино продолжается серия занимательных и полезных воскресных занятий, посвященных оказанию первой помощи. Эти занятия предназначены как для жителей города, так и для гостей, желающих усовершенствовать свои знания в области первой помощи. Участники могут освоить важные навыки, которые могут спасти жизнь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На прошедших занятиях участники изучали различные приемы, которые пригодятся в самых разных ситуациях, требующих оказания первой помощи, включая эффективные способы остановки кровотечений.

Ответственные инструкторы подробно объясняли, как правильно наложить бинт, чтобы обеспечить надежную защиту раны, а также демонстрировали методики наложения жгута, который иногда может быть необходим для предотвращения потери крови. Такие знания крайне важны и могут пригодиться в экстренных ситуациях, когда каждая секунда на вес золота.

Организаторами данного образовательного мероприятия выступили фрязинский Медицинский центр «Аллоро» и представители Российского общества первой помощи в Подмосковье. Эти учреждения славятся своим профессионализмом и высокой квалификацией специалистов, которые радушно делятся своим опытом и знаниями с общественностью.

Благодаря такой инициативе жители города имеют уникальную возможность не только узнать о передовых методах оказания первой помощи, но и научиться применять их на практике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.