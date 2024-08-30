В библиотеках Подмосковья работают около 150 театральных студий и кружков

В подмосковных библиотеках открываются новые возможности для обучения и развлечения. Посетители могут записаться в театральные кружки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На базе подмосковных библиотек работают около 150 театральных студий и кружков.

Так, в библиотеке № 1 Одинцовского округа действует студия «Безcoolис», которая учит актерскому мастерству и улучшает навыки ораторского мастерства.

В Губернской библиотеке Королева продюсерская студия Pro Chance обучает актерским навыкам, которые полезны не только для театра, но и для кино. Школа вокала «Канто» развивает голоса участников, способствуя их творческому росту. В центральной библиотеке Ногинска работает студия в рамках программы «Активное долголетие», которая пользуется большой популярностью среди старшего поколения.

Театральные коллективы из библиотек активно участвуют в различных фестивалях, как любительских, так и профессиональных.

Так, в октябре 2023 года арт-студии Долгопрудненской библиотеки заняли призовые места на областном театральном фестивале профессиональных театральных коллективов. В марте 2024 года на Областном театральном фестивале любительских театров «Долгопрудненская весна» коллективы получили 3 место и приз зрительских симпатий.

Узнать больше о кружках и студиях, работающих в ближайших библиотеках, можно в приложении «МОе Подмосковье».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.