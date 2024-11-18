В библиотеках Подмосковья работают научные кружки

В 150 подмосковных библиотеках работают научные кружки в рамках направления «Умней в библиотеке», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На занятиях и мастер-классах, проходящих в кружках при библиотеках, дети проводят опыты, изучают законы физики и химии, а также азы других наук.

Так, в Электростали открыт кружок «Нескучная наука». Библиотеки г. Химки объявили набор на курс «История Земли. Палеонтология» и готовятся провести олимпиаду по зоологии. Библиотеки Мытищ продолжают запись в кружок «Юный исследователь». Одинцовская библиотека N1 предлагает ребятам узнать, что такое футурология, перенестись в будущее и провести фантастические опыты.

Особенной популярностью у юных читателей пользуются кружки по робототехнике. Таких кружков в подмосковных библиотеках порядка 100.

Как ранее сообщали в Министерстве культуры и туризма региона, в подмосковных библиотеках работают курсы по изучению иностранных языков, предлагающие к изучению 12 различных языков.

Больше информации о работе кружков и студий в библиотеках, а также расписание занятий есть в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.