В библиотеках Подмосковья работают над созданием доступной среды для людей с ОВЗ

15 октября отмечается Всемирный день белой трости. Создание доступной среды в подмосковных библиотеках является одним из важных условий осуществления принципа равных возможностей в библиотечном обслуживании, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотеки Подмосковья оборудованы пандусами, подъемниками, специальной маркировкой для читателей с особенностями здоровья. При комплектации фондов учитываются интересы посетителей с ОВЗ: идет закупка книг с укрупненным шрифтом, в 180 библиотеках есть специализированный фонд на шрифте Брайля. В 130 библиотеках региона заключены договоры с Российской государственной библиотекой для слепых и с Тверской областной библиотекой им. А. В. Суворова на временное пользование и заказ не только брайлевских изданий, но и говорящих книг, тактильных рукодельных изданий, плоскопечатных книг, рельефно-графических пособий. Книги, полученные по этому договору, могут поступать по заказу и в другие структурные подразделения, что значительно расширяет возможности для получения информации в любой библиотеке Подмосковья.

Московская губернская универсальная библиотека приняла участие в разработке проекта библиотеки в ГБУСО МО «Сергиево-Посадском доме-интернате слепоглухих для детей и молодых инвалидов» с учетом всех потребностей читателей. Уже отобраны издания на шрифте Брайля для передачи в дом-интернат, а также пластинки, которые пользуются большой популярностью — всего более полутора тысяч наименований.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.