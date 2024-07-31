В библиотеках Подмосковья работает свыше 800 кружков и студий

В этом году в регионе стартовала областная программа модернизации библиотек. Для каждой библиотеки разрабатывался свой дизайн-проект с учетом культурных кодов региона. Центральные библиотеки в Пущине, Рузе, Долгопрудном и Лыткарине готовятся открыть свои пространства после обновления уже осенью, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотечная сеть Подмосковья самая обширная в стране. Она насчитывает 921 библиотеку. Благодаря работе цифрового сервиса «Библиотеки Подмосковья», с помощью которого можно зарегистрироваться и заказывать книги в любой библиотеке области, получать нужную литературу стало еще удобней. Интересный факт: самому маленькому читателю подмосковных библиотек 1 год, а старшему — 97 лет.

В библиотеки приходят не только за книгами, здесь можно найти занятие на любой вкус и возраст. Кружковая деятельность разделена на два направления: «Умней в библиотеке» — это игротеки, шашки, шахматы, Го и другие развивающие активности; «Твори в библиотеке» объединили анимационные, театральные и творческие студии. Всего в подмосковных библиотеках работает более 800 кружков и студий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.