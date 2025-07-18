В библиотеках Подмосковья пройдут мероприятия к международному дню шахмат

20 июля отмечается международный день шахмат. Библиотеки Подмосковья подготовили специальные мероприятия к этому празднику. Кроме того, в библиотеках региона действуют более 200 шахматных кружков, клубов и секций для взрослых и детей под руководством опытных шахматистов. Регулярно проводятся любительские соревнования среди поклонников этого вида спорта, ведь шахматные занятия способствуют развитию памяти, аналитического мышления, способности к концентрации внимания и формированию умения планировать. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, в Центральной детской библиотеке Жуковского 22 июля пройдет детский шахматный блицтурнир, посвященный Международному дню шахмат, главным судьей которого станет кандидат в мастера спорта, чемпион г. Жуковский по шахматам 2016 года Григорий Русаков.

В Центральной библиотеке Егорьевска с 2019 года проводится областной шахматный турнир «Шахматная королева», аналогов которому нет. Это рейтинговый зачетный турнир среди девочек и девушек. С 2023 года этот турнир вышел за рамки Московской области, а в марте 2025 года в нем принимали участие свыше 100 юных шахматисток из четырех регионов России.

В Детской городской библиотеке Коломны регулярно проводятся занятия по шахматам в рамках школы CHESSNUTS. Руководит уроками Игорь Васильевич Ковпак, главный тренер сборной Московской области по шахматам и организатор Международного шахматного фестиваля «Коломенская верста».

Шахматная школа для детей и молодежи «Чемпион» работает с Центральной библиотеке Долгопрудного с 2023 года. Занятия там ведут молодые кандидаты в мастера спорта.

В городской юношеской библиотеке Балашихи проходят встречи в шахматном клубе «Диагональ», руководит объединением линейный судья 144 турниров Вячеслав Николаевич Попиков. А в шахматных кружках «Верный ход» библиотеки № 8 и «Ход конем» библиотеки № 1 Мытищ занятия ведут волонтеры.

В Центральной библиотеке им. В. В. Розанова, г. Сергиев Посад, проходят занятия по японским шахматам — игре сеги. В ноябре 2024 года состоялся XVII открытый турнир Сергиево-Посадского клуба сеги. В этом году запланированы очередные соревнования по этой игре.

Школа шахмат «Шахматный мир» действует в губернской универсальной библиотеке. Занятия проводят опытные тренеры, мастера FIDE с более чем 10-летним стажем, которые находят индивидуальный подход к каждому ученику. Клуб оснащен просторными аудиториями и профессиональным оборудованием. Каждую неделю в школе проходят турниры по шахматам, поучаствовать в которых могут все желающие.

Кружки и клубы для любителей шахмат работают в библиотеке № 12 Королёва, в городских библиотеках Домодедово и Электростали. Занятия проводят мастера спорта и педагоги высшей категории, а ребята из клубов принимают участие в соревнованиях разного уровня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.

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