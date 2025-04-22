В библиотеках Подмосковья пройдет «Библионочь» 26 апреля

26 апреля в библиотеках 56 округов Московской области состоится очередная Всероссийская акция «Библионочь-2025». Темой этого года выбрана «Свои герои», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотеки Подмосковья подготовили специальные программы для читателей. В рамках акции состоятся встречи с героями и литераторами, интерактивные программы, спектакли и театрализованные представления, викторины и другие активности.

Читатели увидят лучшие ролики областной акции «Путь героя» и презентацию «Библиотеки Подмосковья и библиотекари на войне».

Ивантеевская централизованная библиотечная система представит патриотическую литературно-музыкальную программу «Строки победы. Стихи и песни о войне».

Истринская централизованная библиотечная система приглашает на интерактивную программу «Истории Победы», посвященную памяти творческой интеллигенции в годы Великой Отечественной войны.

В Центральной библиотеке Долгопрудного пройдет творческий вечер актера театра и кино Адама Булгучева, известного по ролям Лаврентия Берии, которые он сыграл в десяти картинах. Среди них такие известные, как «Утомленные солнцем 2. Предстояние», «Амет-Хан», «Убить Сталина» и другие.

В Подмосковье в рамках «Библионочи» запланировано более 1,5 тыс. мероприятий для читателей разного возраста.

Больше информации о мероприятиях, проводимых в библиотеках Подмосковья, размещено на портале и в приложении «МОе Подмосковье. Библиотеки».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.