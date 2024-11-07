В библиотеках Подмосковья проходят мероприятия в честь Года семьи

В центре детского и семейного чтения г. о. Балашиха состоялась областная научно-практическая конференция «Читатели XXI века: новый взгляд библиотекаря», на которой подвели промежуточные итоги работы подмосковных библиотек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Конференция организована по инициативе ассоциации муниципальных и школьных библиотек при поддержке администрации городского округа Балашиха с участием Губернской библиотеки.

В Год семьи библиотеки организовали встречи, литературные гостиные с писателями, поэтами и иллюстраторами из Москвы и Подмосковья, книжные выставки, акции, мастер-классы, семейные конкурсы рисунков, игры и другие интеллектуально-развлекательные и развивающие мероприятия для детей и их родителей.

81-й раз прошла Всероссийская неделя детской книги — крупнейшее мероприятие в нашей стране по продвижению детской книги и старейшая отечественная просветительская акция. Главной темой Недели детской книги в этом году стало семейное чтение: «Читает семья — читает страна!» В ней приняли участие свыше 210 подмосковных библиотек. В рамках акции библиотеками Московской области проведено более 600 мероприятий. Участниками акции стали более 10 тысяч человек.

В рамках празднования Дня защитника Отечества на базе библиотек Подмосковья проведено более 1000 мероприятий патриотической и познавательной направленности для детей и подростков.

20 апреля подмосковные библиотеки присоединились к ежегодной всероссийской акции «Библионочь». Библиотеки представили специальную программу в рамках темы «Читаем всей семьей». На 700 площадках проведено свыше 3 тысяч мероприятий, в которых приняли участие порядка 40 тысяч человек, в том числе, более 18 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

С началом лета по всему Подмосковью работали 554 библиотечные площадки. Библиотеки приглашали своих читателей в городские парки, уютные скверы и в самые красивые места города. Всего совместно с парками и детскими и школьными лагерями было проведено более 1 300 мероприятий на открытом воздухе.

В июне библиотеки провели «Пушкинский день в Московской области», посвященный юбилею А. С. Пушкина. В рамках праздника состоялось более 600 тематических событий. В день 225-летия поэта в Подмосковье прошел фестиваль современной поэзии «Русский слог», события которого с 6 по 8 июня объединили десятки площадок в 10 городских округах. Перед более чем 10 тысячами гостей выступили свыше 100 современных поэтов и писателей.

С начала года Губернская универсальная библиотека провела несколько профессиональных мероприятий для библиотек региона. Так, 27 февраля прошел Межрегиональный круглый стол «Культурный код в пространстве региона», где обсуждались вопросы влияния культурного кода на развитие пространства региона в сфере культуры, искусства, литературы, науки. 27 марта в здании галереи Ильи Глазунова в Москве Губернская библиотека совместно с Московской государственной картинной галереей народного художника СССР Ильи Глазунова провела ежегодный межрегиональный библиотечный форум для руководителей и специалистов библиотек Москвы и Подмосковья. Основой для программы форума стали ключевые темы этого года: продвижение семейного чтения в Год семьи и 225-летний юбилей А. С. Пушкина. 31 октября с участием Губернской библиотеки при поддержке администрации г. о. Балашиха по инициативе ассоциации муниципальных и школьных библиотек прошла областная научно-практическая конференция «Читатели XXI века: новый взгляд библиотекаря».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.