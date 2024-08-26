В библиотеках Можайского округа пройдет День открытых дверей

Накануне начала нового учебного года, 31 августа, все желающие могут узнать что же такое современная библиотека. А это не только книги, но и многочисленные мероприятия, мастер-классы и игротеки. Все, для того чтобы досуг жителей округа, был максимально интересным.

«Мы не перестанем говорить, что библиотека это не только книги! Это территория впечатлений литературных, интеллектуальных и творческих», — отмечают сотрудники учреждения культуры.

Для посетителей будет подготовлена большая программа: экскурсии, мастер-классы, игры, клубы и многое другое. Это позволит показать все возможности современных библиотек. Вся кружковая деятельность разделена на два направления. «Умней в библиотеке» — это игротеки, шахматы и многое другое, а программа «Твори в библиотеке» объединяет анимационные и творческие студии.

Также гостям мероприятия расскажут о возможностях цифрового сервиса «МОЁ Подмосковье.Библиотеки».

День открытых дверей начнется 31 августа в 12.00.

Подробная информация

https://mozhaysk-biblioteka.mo.muzkult.ru/

Возрастное ограничение 0+

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