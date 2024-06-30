В Балашихе впервые выпускной бал провели в усадьбе графов Разумовских «Горенки»

В Балашихе 29 июня впервые состоялся выпускной бал в усадьбе графов Разумовских «Горенки», которая была любимой резиденцией Петра II. Поздравить теперь уже бывших школьников с началом нового жизненного этапа приехали депутат Госдумы Вячеслав Фомичев и глава городского округа Сергей Юров.

В 2024 году в Балашихе из школ выпустились 2155 человек, 59 из них сдали ЕГЭ на 10 баллов. Мультибалльниками стали 7 выпускников, а премию главы Балашихи за различные проявления получили 45 подростков.

«Дорогие ребята, я рад всех видеть, безумная энергия сегодня здесь у нас в усадьбе «Горенки». Я от всей души хочу вас поздравить. Большой, важный, сложный период жизни остался позади. Окончена школа, сданы экзамены. Впереди учеба в высших учебных заведениях, выбор профессии, новые взрослые проблемы, новые радости, где-то, наверное, разочарования. Впереди много-много интересного. Но это все будет завтра, а сегодня ваш день. Мы постарались сделать все, чтобы он стал незабываемым. Сегодня отдыхайте, забудьте обо всем, насладитесь, посвятите этот вечер себе. С праздником! Мы вас всех очень любим!», — сказал Сергей Юров.

Выпускникам балашихинских школ показали видеообращения с поздравлениями президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Хедлайнером выпускного вечера стал певец NILETTO. Торжество закончилось красочным салютом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.