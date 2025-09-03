В Балашихе впервые пройдет фестиваль духовного творчества

Фестиваль духовного творчества «Преображение» пройдет в Балашихе. Он объединит в себе большое количество различных направлений искусства, связанных единой темой духовного совершенствования человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль организован при совместной работе Балашихинского благочиния Балашихинской епархии Русской Православной Церкви и управления культуры администрации городского округа Балашиха.

Участники смогут показать свой талант в музыке, изобразительном творчестве, театральном направлении и поэзии в области духовного развития общества.

«Суть фестиваля заключается в духовном преображении человека. Участие в событии предполагает знание духовной культуры и внутреннюю устремленность к духовному развитию», — поделилась заместитель начальника управления культуры Марина Чернова.

Заявки по музыкальному и театральному искусству направляются на электронный адрес управления культуры администрации Балашихи (blsh_kultur@mosreg.ru), желающим принять участие в поэтическом направлении необходимо отослать заявку на электронный адрес центральной городской библиотеки имени Ф. И. Тютчева (cbsbal.ab@yandex.ru), в изобразительном искусстве — на адрес электронной почты Балашихинской картинной галереи (bal.galereya@yandex.ru). Вместе с заявкой необходимо прислать и свое портфолио или видеозапись выступления с представляемой работой.

Прием заявок открыт до 20 октября. Жюри обработают заявки и портфолио. Участники будут приглашены на гала-концерт, который пройдет 27 ноября в городской картинной галерее. Там состоится награждение лауреатов и участников фестиваля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.