В Балашихе прошли полуфиналы школьной лиги КВН

В полуфиналах Балашихинской школьной лиги КВН приняли участие 16 команд. Мероприятие прошло 14 и 15 февраля на сцене Дворца культуры «Балашиха». По итогам выступлений в финал вышли 8 команд.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил полуфинальные игры и пожелал участникам удачи. Он отметил, что Балашихинская школьная лига стала важной площадкой для развития и самореализации молодежи. Юров подчеркнул, что сотрудничество с «Планетой КВН» открывает для школьников новые возможности, в том числе участие в крупных проектах и фестивалях.

Соглашение о сотрудничестве с «Планетой КВН» было подписано администрацией Балашихи 25 ноября. Благодаря этому участники лиги смогут получать методическую и организационную поддержку, а также взаимодействовать с профессиональным сообществом.

Балашиха стала пилотной площадкой проекта Единой школьной лиги в 2023 году. Третий сезон Балашихинской школьной лиги стартовал 23 октября 2025 года и включает 13 направлений и 18 дисциплин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.