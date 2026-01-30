В Балашихе прошла встреча, посвященная памяти русского поэта Николая Дмитриева

В мероприятии приняли участие депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, заместитель начальника управления культуры администрации городского округа Балашиха Марина Чернова, заместитель ответственного секретаря Правления Союза писателей России Нина Попова, школьники и поклонники творчества автора.

Студия «Маска» представила гостям театрализованную постановку, в которой отразили самые значимые этапы биографии поэта. Трио «Яблонька» исполнили песни на слова Николая Дмитриева, а ученики школ № 2, № 25 и № 30 прочитали стихи из творческого наследия поэта.

«Очень теплое и душевное мероприятие прошло в библиотеке имени Николая Дмитриева, объединившее поклонников таланта поэта, и особенно отрадно было видеть учеников из школ, где он когда-то преподавал. Стихи, которые с таким чувством читали ребята, в очередной раз напомнили о силе и глубине его творчества. Важно, что мы храним память о наших выдающихся земляках», — отметил Владимир Шапкин.

Директор Централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого Светлана Фандюшина и ученый секретарь библиотечной системы Лариса Покрасова представили гостям новый сборник «Осыпаю любовь. Сей свет». Книга посвящена работе библиотечного сообщества по популяризации литературного наследия Николая Дмитриева. В сборнике напечатана статья Евгения Дмитриева, сына поэта, о семейной династии педагогов Дмитриевых.

