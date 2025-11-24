В Балашихе прошла премьера спектакля «Алиса в стране чудес»

Актеры мюзикла, созданного по мотивам сказок Льюиса Кэролла, продемонстрировали зрителям разнообразные вокальные партии, танцы, юмор, яркие оригинальные костюмы, а также провели интерактивные игры с гостями. В числе первых увидели премьеру пять семей участников СВО.

Спектакль был создан в рамках проекта «Культура малой Родины», направленного на поддержку творческой деятельности и улучшения технического оснащения театров, в том числе детских и кукольных.

«Не все города могут найти финансирование на постановку и оснащение спектаклей. Проект «Культура малой Родины» как раз направлен на обновление материально-технической базы театров, чтобы спектакли были современнее, ярче и интереснее. Это колоссальная поддержка от государства. В этом году Маленький театр кукол и Музыкальный театр «Орфей» приняли участие в этом проекте, и в результате наши жители получили четыре новых постановки: два кукольных спектакля и два музыкальных», — отметила начальник управления культуры городского округа Балашиха Светлана Шарцева.

Депутат Совета депутатов Ульяна Кондрякова поздравила творческий коллектив с премьерой спектакля и вручила благодарственное письмо директору театра «Орфей» Ирине Григорян за высокие достижения в проекте «Культура малой Родины». Репертуар музыкального театра юного актера постоянно обновляется и насчитывает на данный момент двадцать представлений.

Музыкальный театр юного актера «Орфей» существует в Балашихе более двадцати лет. За это время актеры завоевали многочисленные областные, общероссийские, международные награды, премии и Гран-при.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.