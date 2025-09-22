В Балашихе прошел третий фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты»

В этом году фестиваль креативных индустрий «Энтузиасты» посвятили 195-летию Балашихинской хлопкопрядильной фабрики. Мероприятие объединило мастеров, творческие коллективы, музыкантов, а также гостей и жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Территория сквера у фабрики превратилась творческую мастерскую для жителей и гостей округа. Горожане смогли не только узнать об истории этого места, но и увидеть архивные фотографии фабрики, «ожившие» с помощью технологий искусственного интеллекта. Особый интерес вызвало участие в создании коллективной анимации и большого уличного арт-объекта из нитей. Кроме того, была открыта выставка «Хрупкая сила», где представлены работы, посвященные женским профессиям на фабрике.

Программа фестиваля включала танцевальные номера, костюмированное дефиле, творческие мастер-классы, а также арт- и дизайн-маркет. В течение двух дней на площадке звучала музыка — для гостей выступали вокалисты, диджеи и музыкальные коллективы. Для детей и взрослых организовали спортивные активности: дворовые игры, мини-футбол и лазертаг.

В рамках фестиваля на территории фабрики впервые появилось около 100 арт-объектов. Их авторами стали жители округа совместно с участниками творческого сообщества «Энтузиасты». Среди арт-объектов — декоративные изразцы, образующие «ленту времени», а также «стена славы», на которой увековечены имена знаковых владельцев фабрики и культурных деятелей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.